ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские военные обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки ещё восемь снарядов калибра 155 мм.

Ранее подразделения Вооружённых сил Украины в ночь на 2 июня нанесли удары по Донецку, выпустив по городу 30 снарядов.

Кроме того, украинские военные обстреляли Александровку, выпустив 20 ракет из РСЗО.