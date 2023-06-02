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ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР

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Украинские военные обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).
ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н. п. Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки ещё восемь снарядов калибра 155 мм.

Ранее подразделения Вооружённых сил Украины в ночь на 2 июня нанесли удары по Донецку, выпустив по городу 30 снарядов.

Кроме того, украинские военные обстреляли Александровку, выпустив 20 ракет из РСЗО.

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