Уничтожено восемь танков Leopard и три АМХ-10: МО РФ сообщило об отражении наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении

5 июня подразделения группировки войск «Восток» отразили наступление ВСУ на нескольких участках Южно-Донецкого направления. Как сообщили в Минобороны РФ, противник был остановлен и понёс существенный урон, не добившись поставленных задач. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении за сутки составили более 1,5 тыс. солдат, 28 танков, в том числе восемь Leopard производства ФРГ и три колёсных танка АМХ-10 производства Франции, а также 109 боевых бронированных машин.

Российские войска в понедельник, 5 июня, отразили наступление Вооружённых сил Украины на нескольких участках Южно-Донецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, общие потери ВСУ составили более 1,5 тыс. украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

По его словам, основные усилия противник сосредоточил на Времёвском выступе.

При этом в районах населённых пунктов Новодаровка и Левадное наступательные действия вели остатки 23-й и 31-й механизированных бригад, которые переформировали в отдельные сводные подразделения, а также свежая бригада.

В то же время подразделения ВСУ начали наступление в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

«По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжёлыми огнемётными системами. В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявивших мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — подчеркнул Конашенков.

Заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенант Игоря Конашенкова

Отметим, что украинские военные утром 4 июня предприняли попытку начать крупномасштабное наступление на пяти участках Южно-Донецкого направления. По данным Минобороны РФ, ВСУ задействовали 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, шесть механизированных и два танковых батальона. Их целью был прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по мнению киевского режима, участке фронта.

Как отметили в МО, в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили: более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по трём группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшимся контратаковать, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Наряду с этим экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли бомбовые удары по складу боеприпасов, командно-наблюдательному пункту и шести опорным пунктам противника в районах Петровское, Невское и Торское.

На Сватовском направлении огнем артиллерии российской группировки поражены позиции 66-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также четыре грузовика подвоза боеприпасов ВСУ.

В районе населённого пункта Новодяное зенитными ракетными комплексами уничтожены беспилотные летательные аппараты и снаряд РСЗО HIMARS.

Херсонская область

Российские ВС увеличили интенсивность ударов по украинским войскам в зоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Интенсивность и результативность ударов нашей авиации, артиллерии, наших ракет и беспилотников по врагу очень сильно возросли. Наши военные постоянно «выносят» склады с вооружением, военной техникой и снабжением, уничтожают места скопления живой силы. Так происходит не только в Херсонской области, но и по всей линии боевого соприкосновения», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что киевский режим устроил на подконтрольной ВСУ правобережной части Херсонской области гуманитарный террор.

«В социально-экономическом плане на правобережной части Херсонской области мирные жители выживают как могут. В сёлах людям проще — земля кормит. В городах же, особенно в Херсоне, обстановка тяжёлая, близкая к гуманитарной катастрофе. Если поначалу оккупационные власти ещё внедряли какие-то, пусть и символические, гуманитарные программы, то теперь они практически свёрнуты. На людей повесили груз коммунальных долгов, начали отбирать за них имущество», — указал Сальдо.