Уничтожено восемь танков Leopard и три АМХ-10: МО РФ сообщило об отражении наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Российские войска в понедельник, 5 июня, отразили наступление Вооружённых сил Украины на нескольких участках Южно-Донецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, общие потери ВСУ составили более 1,5 тыс. украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.
По его словам, основные усилия противник сосредоточил на Времёвском выступе.
При этом в районах населённых пунктов Новодаровка и Левадное наступательные действия вели остатки 23-й и 31-й механизированных бригад, которые переформировали в отдельные сводные подразделения, а также свежая бригада.
В то же время подразделения ВСУ начали наступление в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.
«По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжёлыми огнемётными системами. В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», проявивших мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — подчеркнул Конашенков.
- Заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенант Игоря Конашенкова
Отметим, что украинские военные утром 4 июня предприняли попытку начать крупномасштабное наступление на пяти участках Южно-Донецкого направления. По данным Минобороны РФ, ВСУ задействовали 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, шесть механизированных и два танковых батальона. Их целью был прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по мнению киевского режима, участке фронта.
Как отметили в МО, в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили: более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по трём группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшимся контратаковать, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Наряду с этим экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли бомбовые удары по складу боеприпасов, командно-наблюдательному пункту и шести опорным пунктам противника в районах Петровское, Невское и Торское.
На Сватовском направлении огнем артиллерии российской группировки поражены позиции 66-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также четыре грузовика подвоза боеприпасов ВСУ.
В районе населённого пункта Новодяное зенитными ракетными комплексами уничтожены беспилотные летательные аппараты и снаряд РСЗО HIMARS.
Херсонская область
Российские ВС увеличили интенсивность ударов по украинским войскам в зоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Интенсивность и результативность ударов нашей авиации, артиллерии, наших ракет и беспилотников по врагу очень сильно возросли. Наши военные постоянно «выносят» склады с вооружением, военной техникой и снабжением, уничтожают места скопления живой силы. Так происходит не только в Херсонской области, но и по всей линии боевого соприкосновения», — цитирует его ТАСС.
При этом он отметил, что киевский режим устроил на подконтрольной ВСУ правобережной части Херсонской области гуманитарный террор.
«В социально-экономическом плане на правобережной части Херсонской области мирные жители выживают как могут. В сёлах людям проще — земля кормит. В городах же, особенно в Херсоне, обстановка тяжёлая, близкая к гуманитарной катастрофе. Если поначалу оккупационные власти ещё внедряли какие-то, пусть и символические, гуманитарные программы, то теперь они практически свёрнуты. На людей повесили груз коммунальных долгов, начали отбирать за них имущество», — указал Сальдо.
- ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении 1500 солдат ВСУ и восемь танков Leopard
- ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР за минувшие сутки
- Марочко: бойцы ВСУ начали применять тактику карусели на сватовско-кременском участке
- Марочко: ВСУ стягивают артиллерию на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях