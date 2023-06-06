Марочко: бойцы ВСУ начали применять тактику карусели на сватовско-кременском участке
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На сватовско-кременском участке противник использует тактику карусели», — цитирует его ТАСС.
Марочко пояснил, что на многих позициях ВСУ используют бронетехнику не только для ведения огня, но и подвозят на ней личный состав для восполнения потерь.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении при попытке противника атаковать.
В Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.