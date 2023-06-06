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Марочко: бойцы ВСУ начали применять тактику карусели на сватовско-кременском участке

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Подразделения ВСУ на сватовско-кременском участке боёв начали применять тактику карусели, которая заключается в использовании бронетехники для ведения огня, перевозки личного состава и вывоза раненых.
Марочко: бойцы ВСУ начали применять тактику карусели на сватовско-кременском участке
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На сватовско-кременском участке противник использует тактику карусели», — цитирует его ТАСС.

Марочко пояснил, что на многих позициях ВСУ используют бронетехнику не только для ведения огня, но и подвозят на ней личный состав для восполнения потерь.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении при попытке противника атаковать.

В Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

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