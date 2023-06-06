ВСУ 60 раз обстреляли территорию ДНР за минувшие сутки

За минувшие сутки украинские войска 60 раз подвергли обстрелу территорию ДНР, выпустив 324 боеприпаса.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под огнём ВСУ оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Ольгинка и Волноваха.

Мирный житель погиб и ещё один пострадал при обстреле украинскими военными Макеевки.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрела ВС Украины населённого пункта Михайловка в Запорожской области.