При обстреле Михайловки в Запорожской области один человек погиб, двое получили ранения

Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрела ВС Украины населённого пункта Михайловка в Запорожской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.

«По уточнённой информации, в результате обстрела Михайловки боевиками ВСУ один человек погиб, двое получили ранения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что украинские боевики совершили ракетный удар по центру населённого пункта.

Разрыв снаряда произошёл над зданием насосной станции. Пострадало здание дома культуры, школы №3, осколками посечены здания ВГА и насосной станции.

2 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в центре Михайловки в Запорожской области произошёл взрыв.

Он также проинформировал, что в Михайловке подорвали автомобиль местного предпринимателя.

По словам Рогова, владелец авто погиб на месте. В машине находились ещё трое пассажиров.