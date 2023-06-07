Российская авиация нанесла поражение трём бригадам ВСУ

Российские лётчики и артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли поражение по позициям трёх украинских бригад, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии... нанесено поражение по позициям... украинских войск», — сказал он РИА Новости.

По словам Савчука, авиация также ударила по складам боеприпасов, огневым средствам противника и пунктам размещения ВСУ в окрестностях Невского и Червоной Дибровы.

Ранее сообщалось, что группировка «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 военных и семь единиц техники ВСУ.

5 июня Савчук заявил, что Вооружённые силы России заставили боевиков из трёх бригад украинской армии на Краснолиманском направлении рассеяться по лесу, нанеся по ним удар артиллерией и авиацией.