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РИА Новости: Украина отозвала запрос на предоставление слова Зеленскому в Совбезе ООН

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Украинская сторона отозвала предложение предоставить слово президенту страны Владимиру Зеленскому на заседании Совбеза ООН, посвящённому подрыву Каховской ГЭС.

«Украина отозвала свой запрос», — заявил источник РИА Новости.

Уточняется, что изначально власти Киева просили дать возможность Зеленскому выступить в онлайн-формате.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия в результате разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.

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