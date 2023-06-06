Небензя: Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки сил и нанесения ущерба
Он отметил, что контрнаступление ВСУ явно захлёбывается и не достигает целей, поставленных Киевом.
«Вторая задача сегодняшней атаки заключается в нанесении максимального гуманитарного ущерба населению обширных территорий», — заявил Небензя.
По его словам, подрыв Каховской ГЭС уже привёл к экологической катастрофе — затапливаются десятки населённых пунктов, мелеет Каховское водохранилище и Северо-Крымский канал, снабжающий водой Крым.
Также Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.