Небензя: Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки сил и нанесения ущерба

Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.

Он отметил, что контрнаступление ВСУ явно захлёбывается и не достигает целей, поставленных Киевом. «Вторая задача сегодняшней атаки заключается в нанесении максимального гуманитарного ущерба населению обширных территорий», — заявил Небензя. По его словам, подрыв Каховской ГЭС уже привёл к экологической катастрофе — затапливаются десятки населённых пунктов, мелеет Каховское водохранилище и Северо-Крымский канал, снабжающий водой Крым. Также Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.