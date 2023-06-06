Небензя: Россия призывает Генсека ООН осудить подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС
Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«В ночь на 6 июня киевский режим пошёл на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции», — подчеркнул Небензя.
Он отметил, что Москва призывает Генсека ООН «дать наконец объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их».
Ранее сообщалось, что Россия созовёт заседание Совбеза ООН в связи с ЧП на Каховской ГЭС.