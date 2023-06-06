Небензя: Россия призывает Генсека ООН осудить подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«В ночь на 6 июня киевский режим пошёл на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции», — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что Москва призывает Генсека ООН «дать наконец объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их».

Ранее сообщалось, что Россия созовёт заседание Совбеза ООН в связи с ЧП на Каховской ГЭС.