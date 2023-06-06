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Небензя: Россия призывает Генсека ООН осудить подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС

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Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«В ночь на 6 июня киевский режим пошёл на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции», — подчеркнул Небензя.

Он отметил, что Москва призывает Генсека ООН «дать наконец объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их».

Ранее сообщалось, что Россия созовёт заседание Совбеза ООН в связи с ЧП на Каховской ГЭС.

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