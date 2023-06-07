Замгенсека ООН указал на долгосрочные последствия разрушения Каховской ГЭС

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс указал на долгосрочные тяжёлые последствия в результате разрушения Каховской ГЭС для обеих сторон конфликта.

«Резервуар, который образует дамба, — это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей», — цитирует его выступление на заседании Совбеза ООН РИА Новости.

Гриффитс подчеркнул, что урон от разрушения дамбы сделает жизнь людей «невыносимо тяжелее», а последствия невозможности доставить воду миллионам пострадавших могут быть катастрофическими.

Кроме того, по словам заместителя Генсека ООН, разрушение ГЭС угрожает перемещением мин в зачищенные от них регионы.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя призвал Генсека ООН Антониу Гутерреша осудить подрыв киевским режимом дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, это уже привело к экологической катастрофе — затапливаются десятки населённых пунктов, мелеет Каховское водохранилище и Северо-Крымский канал, снабжающий водой Крым.