«Противник успеха не добился»: Шойгу сообщил об отражении украинского наступления в зоне СВО

Российские войска успешно отразили наступление ВСУ на разных участках фронта в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, противник не добился своих целей, понеся значительные потери. Так, за три дня боевых действий потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата. Также Шойгу заявил, что стойкость и героизм при отражении наступления продемонстрировала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска успешно отражают украинское наступление в зоне специальной военной операции.

«В течение трёх суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы», — сказал Шойгу

Так, 4 июня силы 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях. В результате противник не добился какого-либо успеха и понёс значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

На следующий день была предпринята попытка наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Украинские войска вновь были остановлены, понеся ещё более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колёсных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 — иностранной.

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю: своих целей противник не добился, понёс значительные и несопоставимые потери», — подчеркнул российский министр.

Согласно приведённым Шойгу данным, за три дня боевых действий на всех направлениях СВО потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

В ходе отражения наступления в Объединённой группировке войск России погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

Проявили особый героизм

Сергей Шойгу отметил подразделение 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, а также 37-ю и 60-ю мотострелковые бригады, наиболее отличившиеся в боях. Он подчеркнул, что стойкость и героизм продемонстрировала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева.

«Данные подразделения, оказавшись на направлении главного удара, стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты противника значительные потери. Под угрозой окружения младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвёл свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника», — рассказал министр обороны РФ.

Также по теме Спасший товарищей от обстрела участник СВО рассказал о телефонном разговоре с Путиным Младший лейтенант Юрий Желанов в ходе наступления ВСУ 5 июня вывел сослуживцев из-под обстрела и получил ранение. В интервью он...

Он также особо отметил умелые действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации ВС РФ, которая применила по противнику 50 противотанковых управляемых ракет. В результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин.

«Удивился, что со мной хочет поговорить Верховный главнокомандующий»

С младшим лейтенантом Юрием Желановым, который вывел сослуживцев, предотвратив окружение роты, по телефону поговорил президент России Владимир Путин. По словам Желанова, телефонный разговор состоялся поздней ночью, когда он ещё находился в Донецке.

«Я удивился, что со мной хочет поговорить Верховный главнокомандующий... Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием, медицинским обеспечением», — сказал младший лейтенант.

По словам Юрия, Владимир Путин сообщил, что его представят к высшей государственной награде и присвоят ему очередное воинское звание.

«Он меня похвалил, очень было приятно», — добавил Желанов.

Кроме того, глава государства пожелал участнику СВО скорейшего выздоровления, удачи и всего наилучшего.

Как сообщает телеканал «Россия 24», Желанов был удостоен звания Героя России.