Российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и военной техникой иностранного производства, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате было нарушено снабжение группировок ВСУ в районах ведения боевых действий. Кроме того, в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в Запорожской области — узел связи 102-й бригады территориальной обороны.

В ночь на 9 июня Вооружённые Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

«Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным МО, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 126 районах.

Также уничтожены склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красногоровки (ДНР) и узел связи 102-й бригады территориальной обороны возле н. п. Гуляйполе (Запорожская область).

Кроме того, были поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска, резервы ВСУ в районах н. п. Гуляйполе, Омельник и Преображенка (Запорожская область), а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 возле Серебрянки (ДНР).

Российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и военной техникой

Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено 13 украинских беспилотников, а в районе н. п. Бабино (Херсонская область) был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Наряду с этим истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 возле н. п. Новое Запорожье (Запорожская область).

Отражение наступления ВСУ

В Минобороны РФ также рассказали об отражённых попытках наступления ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

По данным ведомства, в районе Времевского выступа подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки, которые проводились двумя батальонными тактическими группами украинских войск, усиленными танками, в районах н. п. Левадное (Запорожская область), Новосёлка, Сторожевое и Нескучное (ДНР).

На Запорожском направлении благодаря действиям подразделений российских ВС, ударам авиации и огню артиллерии отражены две атаки украинских войск в районах н. п. Новоданиловка и Малая Токмачка (Запорожская область).

Вдобавок тяжёлыми огнемётными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, располагавшимся южнее города Орехова (Запорожская область).

Общие потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

В Минобороны РФ рассказали об отражённых попытках наступления ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Ситуация в зоне СВО



Как следует из сводки Минобороны РФ, на Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах н. п. Марьинка и Авдеевка (ДНР).

Так, бойцы Южной группировкой войск успешно отразили шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях н. п. Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки (ДНР).

«Вклинений в нашу оборону не допущено», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Потери ВСУ составили до 410 погибших солдат, четыре танка, восемь БМП, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

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На Купянском направлении силами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» нанесены удары по живой силе и технике в районах н. п. Новомлынск, Молчаново, Берестовое (Харьковская область) и Розовка (ЛНР).

В районах н. п. Ольшаны (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

По данным МО, за сутки на этом направлении уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки «Центр» поразила подразделения противника в районах н. п. Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). Вдобавок в этом секторе уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа неподалёку от н. п. Червоная Диброва (ДНР).

В общей сложности в течение суток на данном направлении противник потерял более 50 военных, одну БМП, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.