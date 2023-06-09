«Нарушено снабжение группировок украинских войск»: российские военные нанесли удар по складам боеприпасов и техники ВСУ
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
В ночь на 9 июня Вооружённые Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов.
«Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным МО, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 126 районах.
Также уничтожены склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красногоровки (ДНР) и узел связи 102-й бригады территориальной обороны возле н. п. Гуляйполе (Запорожская область).
Кроме того, были поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска, резервы ВСУ в районах н. п. Гуляйполе, Омельник и Преображенка (Запорожская область), а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 возле Серебрянки (ДНР).
- Российские ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам ВСУ с боеприпасами, вооружением и военной техникой
Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено 13 украинских беспилотников, а в районе н. п. Бабино (Херсонская область) был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Наряду с этим истребители ВКС России сбили украинский МиГ-29 возле н. п. Новое Запорожье (Запорожская область).
Отражение наступления ВСУ
В Минобороны РФ также рассказали об отражённых попытках наступления ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
По данным ведомства, в районе Времевского выступа подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки, которые проводились двумя батальонными тактическими группами украинских войск, усиленными танками, в районах н. п. Левадное (Запорожская область), Новосёлка, Сторожевое и Нескучное (ДНР).
На Запорожском направлении благодаря действиям подразделений российских ВС, ударам авиации и огню артиллерии отражены две атаки украинских войск в районах н. п. Новоданиловка и Малая Токмачка (Запорожская область).
Вдобавок тяжёлыми огнемётными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, располагавшимся южнее города Орехова (Запорожская область).
Общие потери ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.
- В Минобороны РФ рассказали об отражённых попытках наступления ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Ситуация в зоне СВО
Как следует из сводки Минобороны РФ, на Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах н. п. Марьинка и Авдеевка (ДНР).
Так, бойцы Южной группировкой войск успешно отразили шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях н. п. Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки (ДНР).
«Вклинений в нашу оборону не допущено», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Потери ВСУ составили до 410 погибших солдат, четыре танка, восемь БМП, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».
На Купянском направлении силами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» нанесены удары по живой силе и технике в районах н. п. Новомлынск, Молчаново, Берестовое (Харьковская область) и Розовка (ЛНР).
В районах н. п. Ольшаны (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР) пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
По данным МО, за сутки на этом направлении уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган», а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки «Центр» поразила подразделения противника в районах н. п. Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). Вдобавок в этом секторе уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа неподалёку от н. п. Червоная Диброва (ДНР).
В общей сложности в течение суток на данном направлении противник потерял более 50 военных, одну БМП, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-20.
На Херсонском направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.
- Военная хроника: тактика ВСУ может измениться из-за неудач на Запорожском направлении
- МО: ВС России нанесли удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ
- За двое суток ВС России уничтожили более 150 танков и бронемашин ВСУ
- Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Купянском направлении