МО: ВС России нанесли удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ

ВС России ночью нанесли групповой удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Все назначенные объекты в ходе высокоточного удара поражены, в итоге нарушено снабжение украинских группировок на фронте.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.