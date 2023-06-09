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МО: ВС России нанесли удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ

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ВС России ночью нанесли групповой удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе БПЛА.
МО: ВС России нанесли удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Все назначенные объекты в ходе высокоточного удара поражены, в итоге нарушено снабжение украинских группировок на фронте.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

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