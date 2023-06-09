Минобороны: ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ на Купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявил он.

Кроме того, за сутки на данном направлении российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Ураган» и две гаубицы Д-30.

6 июня в ведомстве сообщили, что Западная группировка ВС России за сутки пресекла деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.