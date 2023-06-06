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За сутки ВС России пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ на Купянском направлении

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Западная группировка ВС России за сутки пресекла деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении, сообщает российское Минобороны.
За сутки ВС России пресекли деятельность четырёх украинских ДРГ на Купянском направлении
  • РИА Новости

Отмечается, что российские авиация и артиллерия поразили части ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики.

«Кроме того, пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.

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