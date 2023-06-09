На Южно-Донецком и Запорожском направлениях: российские войска уничтожили более 50 единиц боевой техники ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, уничтожен 21 танк, 23 боевые бронемашины, 10 БМП, живая сила, а также сбиты два беспилотника типа «Фурия» и два — «Лелека». Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении.

Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили более 50 единиц украинской бронетехники в зоне СВО, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Так, на Южно-Донецком направлении уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов, сбиты два БПЛА типа «Фурия» и два — «Лелека». На Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожению подверглись два артиллерийских орудия и миномётный расчёт.

Также начальник пресс-центра группировки «Восток» рассказал о проявлении военнослужащими мужества и героизма при выполнении боевых задач.

«Командир орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший сержант Евгений Посерюгин в районе населённого пункта Берёзовое выполнял боевую задачу по поражению целей, находясь под огневым воздействием противника», — сказал Чехов.

По его словам, в результате было уничтожено два МТЛБ, миномётный расчёт, два взводных опорных пункта и гранотомётный расчёт ВСУ.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что украинские войска в ночь на 8 июня безуспешно попытались прорвать оборону на Запорожском направлении. Противник был остановлен и с большими потерями отошёл. По его данным, в результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек личного состава.

Марьинка

Город Марьинка Донецкой Народной Республики должен быть освобождён в скором времени, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

«Вы знаете, я сроки уже называл приблизительные, и мне казалось, что Марьинка будет вот-вот освобождена после того, как мы перешли и освободили больше половины. Но там достаточно серьезный укрепрайон», — сказал он.

По его словам, киевский режим постоянно перебрасывает к городу резервы, хотя и не в таких масштабах, как на Артёмовск.

Также по теме Пресекают любые попытки прорыва: как ВС РФ держат оборону на Запорожском направлении Украинские боевики четвёртые сутки безуспешно пытаются прорвать оборону ВС РФ на Запорожском направлении. Подразделение группировки...

«И вот, освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учётом того, что сейчас дополнительно туда переброшены ещё чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», — добавил врио главы ДНР.

Он также вновь отметил важность того, что украинские войска необходимо отодвигать всё дальше и дальше для уменьшения числа обстрелов территорий ДНР, в частности, Донецка: «Для нас это важно»

Накануне Пушилин заявил, что в ближайшей перспективе необходимо отодвинуть украинские войска не менее чем на 500 км от границ РФ.

Рекорд вертолёта Ка-52

Экипаж российского ударного вертолёта Ка-52 при помощи бортового комплекса обороны «Витебск» отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его словам, вёртолёт вернулся на базу без каких-либо повреждений.

«Именно поэтому вертолётчики называют комплекс Витебск» — «яйца жизни». Внешняя аппаратура комплекса, выступающая из корпуса вертолёта, похожа на птичьи яйца, а сам комплекс регулярно спасает жизнь лётчиков армейской авиации, которых противник постоянно обстреливает из ПЗРК», — сказал собеседник агентства.

БКО «Витебск» выполнено в виде блоков, которые могут размещаться внутри фюзеляжа или на внешних узлах крепления. В него интегрирована аппаратура разведки оптического и радиотехнического диапазона, оборудование постановки помех и расширенная номенклатура расходуемых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), к которым относятся отстреливаемые и буксируемые ловушки.

Согласно материалам «Ростеха», с установкой «Витебска» обеспечивается значительное повышение живучести авиатехники. Кроме того, за счёт включения БКО в контур управления вооружением вертолёта возрастает его боевая эффективность.