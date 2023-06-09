Балицкий сообщил о создании народного ополчения в Запорожской области
Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«В Запорожской области создано народное ополчение», — написал он в Telegram.
Балицкий уточнил, что ополчение совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населённых пунктах Запорожской области.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.