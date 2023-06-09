Пушилин: освобождение Марьинки не должно затянуться
Пушилин рассказал, что в связи с постоянной переброской в Марьинку резервов ВСУ освобождение города затянулось.
«Но с учётом того, что сейчас дополнительно туда переброшены ещё чеченские подразделения, ... я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», — заявил он в интервью РИА Новости.
Ранее Минобороны России сообщило, что отряд спецназначения «Ахмат» ведёт активные боевые действия в центральной части Марьинки в Донецкой Народной Республике.