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Пушилин: освобождение Марьинки не должно затянуться

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После дополнительной переброски подразделений в Марьинку её освобождение не затянется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин рассказал, что в связи с постоянной переброской в Марьинку резервов ВСУ освобождение города затянулось.

«Но с учётом того, что сейчас дополнительно туда переброшены ещё чеченские подразделения, ... я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», — заявил он в интервью РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что отряд спецназначения «Ахмат» ведёт активные боевые действия в центральной части Марьинки в Донецкой Народной Республике.

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