СЦКК ДНР: женщина получила ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ

В результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВС Украины женщина получила ранения.

Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 июня по состоянию на 09:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район). По улице Винницкой, 17 «а» ранена женщина 1975 года рождения», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке.

Под огонь попал Центрально-Городской район города.

Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нелеповка.

Из-за обстрела со стороны ВСУ в Центрально-Городском районе города были повреждены трамвайные пути.