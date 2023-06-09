Марочко заявил, что руководство ВСУ специально занижает потери в зоне спецоперации

Командование ВСУ намеренно занижает потери среди личного состава при ведении наступления в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Цифры явно были занижены», — цитирует его ТАСС.

Марочко рассказал, что в настоящий момент ВСУ восполняют потери, но процесс носит хаотичный характер.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.