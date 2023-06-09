Марочко заявил, что руководство ВСУ специально занижает потери в зоне спецоперации
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Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Цифры явно были занижены», — цитирует его ТАСС.
Марочко рассказал, что в настоящий момент ВСУ восполняют потери, но процесс носит хаотичный характер.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.
По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.