Военная хроника: тактика ВСУ может измениться из-за неудач на Запорожском направлении
Об этом пишет Военная хроника.
По данным издания, украинские военные могут ввести в бой резервы и активизировать новый участок фронта.
«Активная фаза наступления, заявленного как удары по всей линии фронта, может продлиться до 10—15 дней», — говорится в сообщении.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.
По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.