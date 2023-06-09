Военная хроника: тактика ВСУ может измениться из-за неудач на Запорожском направлении

ВСУ могут в ближайшие дни изменить тактику из-за неудачных атак на Запорожском направлении.

Об этом пишет Военная хроника.

По данным издания, украинские военные могут ввести в бой резервы и активизировать новый участок фронта.

«Активная фаза наступления, заявленного как удары по всей линии фронта, может продлиться до 10—15 дней», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.