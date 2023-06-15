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Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, чтобы продолжать оттуда обстрелы Донецка

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС Украины продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку.
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, чтобы продолжать оттуда обстрелы Донецка
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что ситуация в Марьинке продолжает оставаться напряжённой, однако ВС России, с учётом того что подключены и чеченские подразделения, продвигаются.

ВСУ предпринимают ряд шагов, не желая отходить от Донецка, добавил он.

«К сожалению, мы видим, что это некая цель — создание такой сложной атмосферы в самом Донецке — именно с марьинского направления кировский и петровский районы преимущественно и обстреливаются», — сказал Пушилин.

По его словам, за восемь лет ВС Украины выстроили серьёзные укрепления в городе.

«У нас в предыдущие восемь лет были попытки освобождения этого города. Противник видел в этом угрозу и очень серьёзно «зарылся», — сказал Пушилин.

14 июня он сообщил, что Вооружённые силы России за последние несколько дней улучшили позиции в Марьинке.

Он также сообщал об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении.

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