Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, чтобы продолжать оттуда обстрелы Донецка
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что ситуация в Марьинке продолжает оставаться напряжённой, однако ВС России, с учётом того что подключены и чеченские подразделения, продвигаются.
ВСУ предпринимают ряд шагов, не желая отходить от Донецка, добавил он.
«К сожалению, мы видим, что это некая цель — создание такой сложной атмосферы в самом Донецке — именно с марьинского направления кировский и петровский районы преимущественно и обстреливаются», — сказал Пушилин.
По его словам, за восемь лет ВС Украины выстроили серьёзные укрепления в городе.
«У нас в предыдущие восемь лет были попытки освобождения этого города. Противник видел в этом угрозу и очень серьёзно «зарылся», — сказал Пушилин.
14 июня он сообщил, что Вооружённые силы России за последние несколько дней улучшили позиции в Марьинке.
Он также сообщал об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении.