Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли тысячи солдат в ходе провального контрнаступления
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Об этом заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Это провал, потому что более 10 тыс. украинских солдат погибли, даже не пройдя первую линию обороны», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, контрнаступление ВСУ не было продуманной военной стратегией.
Ранее заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».