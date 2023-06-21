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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли тысячи солдат в ходе провального контрнаступления

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Украинские военные понесли тяжёлые потери в ходе неудачного контрнаступления.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли тысячи солдат в ходе провального контрнаступления
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Это провал, потому что более 10 тыс. украинских солдат погибли, даже не пройдя первую линию обороны», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, контрнаступление ВСУ не было продуманной военной стратегией.

Ранее заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».

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