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МО Украины: ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и сильным сопротивлением

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Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
МО Украины: ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и сильным сопротивлением
  • AP
  • © Libkos

Об этом она написала в Telegram.

Как отметила Маляр, от контрнаступления ВСУ ждут быстрых успехов, однако такого не будет.

«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

По его словам, ВСУ пытаются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.

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