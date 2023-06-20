МО Украины: ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и сильным сопротивлением
- AP
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Об этом она написала в Telegram.
Как отметила Маляр, от контрнаступления ВСУ ждут быстрых успехов, однако такого не будет.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», — говорится в сообщении.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.
По его словам, ВСУ пытаются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.