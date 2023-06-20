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Шойгу: ВС России с 4 июня отразили 263 атаки ВСУ на российские позиции

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

По его словам, ВСУ пытаются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.

«С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск», — заявил Шойгу.

Он добавил, что противник не достиг целей, все атаки отбиты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что страны НАТО под руководством США всё больше прямо и косвенно вмешиваются в ситуацию на Украине и становятся стороной конфликта.

Он отметил, что вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не может повлиять на общий исход событий.

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