Песков: вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не повлияет на исход событий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не может повлиять на общий исход событий.

Он заявил, что страны НАТО под руководством США всё больше прямо и косвенно вмешиваются в ситуацию на Украине и становятся стороной конфликта.

Представитель Кремля добавил, что это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени, а ситуация в Европе становится более напряжённой, непредсказуемой.

«И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры, для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе, и безопасности Российской Федерации. Россия будет это делать, последовательно, настойчиво», — отметил Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин накануне заявил, что по мере того, как будет повышаться радиус действия вооружений, которые предоставляются Украине, будет увеличиваться «буферная зона» — то есть, расстояние, на которое России придётся отодвигать украинские войска от своих территорий.

«Поэтому вмешательство стран НАТО в этот конфликт делает ситуацию сложнее, непредсказуемее, но это не может повлиять на общий исход событий. Мы продолжим специальную военную операцию, и мы добьёмся наших целей», — сказал Песков.

13 июня российский лидер заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.