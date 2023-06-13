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Путин: на Украине может быть создана санитарная зона, откуда не достать до России

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины на территорию России продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.
Путин: на Украине может быть создана санитарная зона, откуда не достать до России
  • РИА Новости

По его словам, возможность обстрелов российской территории с территории Украины остаётся и существуют некоторые способы решения.

Одним из них Путин назвал повышение эффективности контрбатарейной борьбы.

«А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал президент.

Он также заявил о необходимости укреплять границу с Украиной.

Он подчеркнул, что эта задача будет решена.

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