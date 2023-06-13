Путин: на Украине может быть создана санитарная зона, откуда не достать до России
- РИА Новости
По его словам, возможность обстрелов российской территории с территории Украины остаётся и существуют некоторые способы решения.
Одним из них Путин назвал повышение эффективности контрбатарейной борьбы.
«А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал президент.
Он также заявил о необходимости укреплять границу с Украиной.
Он подчеркнул, что эта задача будет решена.