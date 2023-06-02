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Гладков: более 850 снарядов прилетело в Шебекинский округ 1 июня

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Более 850 прилётов снарядов зафиксировали за 1 июня в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков: более 850 снарядов прилетело в Шебекинский округ 1 июня
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы ещё ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — рассказал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.

Он также сообщил о двух пострадавших.

Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов сказал, что власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в обстреливаемом Шебекине.

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