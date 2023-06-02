Гладков: более 850 снарядов прилетело в Шебекинский округ 1 июня
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы ещё ни разу с такой ситуацией не сталкивались», — рассказал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.
Он также сообщил о двух пострадавших.
Глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов сказал, что власти организуют доставку воды и медикаментов для оставшихся в обстреливаемом Шебекине.