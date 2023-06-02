Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели двух женщин из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
«Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — написал он в Telegram.
Гладков также заявил о ещё двух пострадавших.
«Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжёлом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил он.
Как сообщалось, ВСУ обстреляли участок автодороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа.
1 июня глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что президент России Владимир Путин позвонил ему и спросил о необходимой помощи.