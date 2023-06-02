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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели двух женщин из-за обстрела ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ.
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели двух женщин из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — написал он в Telegram.

Гладков также заявил о ещё двух пострадавших.

«Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжёлом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил он.

Как сообщалось, ВСУ обстреляли участок автодороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа.

1 июня глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что президент России Владимир Путин позвонил ему и спросил о необходимой помощи.

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