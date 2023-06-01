Мэр Шебекинского округа рассказал о разговоре с Путиным

Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что президент России Владимир Путин позвонил ему и спросил о необходимой помощи.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Жданов добавил, что российский лидер выразил ему благодарность.

«Мне показалось так: президент настолько владеет ситуацией, понимает, что происходит. Первое, о чём он спросил, — какая нужна помощь», — отметил он.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что 70 украинских боевиков участвовали в утренней атаке на Шебекино.