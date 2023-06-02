Для оставшихся в Шебекине жителей организуют доставку воды и лекарств
- Gettyimages.ru
По его словам, массовый выезд на автобусах в данный момент несёт много рисков из-за обстрелов, ведущихся украинцами. В связи с этим в Шебекине остаётся «достаточно большое» количество жителей.
«Поэтому сейчас прорабатываем вопрос с доставкой воды, медикаментов, открытием некоторых торговых точек. Сетевые и ресурсоснабжающие организации в ближайшее время приступят к восстановлению мобильной связи, электроэнергии и водоснабжения»,— написал он в Telegram.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что две женщины погибли в результате обстрела со стороны украинских боевиков.