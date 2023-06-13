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Путин заявил о необходимости укреплять границу с Украиной

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укреплять границу с Украиной.
Путин заявил о необходимости укреплять границу с Украиной
  • РИА Новости

«Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чём можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идёт, идёт достаточно быстро», — сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Он добавил, что эта задача тоже будет решена.

Ранее Путин заявил, что атаки ВСУ на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.

RT ведёт трансляцию.

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