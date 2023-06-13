Путин: атаки на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь силы с других направлений

Атаки ВСУ на Белгородскую область связаны с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

RT ведёт трансляцию.

«Проблема есть, связана она... в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими для наступления Вооружённых сил Украины», — заявил Путин в ответ на вопрос об атаках на Белгородскую область.

Он отметил необходимость укрепления границы.

«Этот процесс идёт, идёт достаточно быстро», — подчеркнул президент.

Ранее в распоряжении RT оказались кадры последствий удара Вооружённых сил Украины по многоквартирному дому в Шебекине Белгородской области.