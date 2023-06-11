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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по многоквартирному дому в Шебекине

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В распоряжении RT оказались кадры последствий удара Вооружённых сил Украины по многоквартирному дому в Шебекине Белгородской области.
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по многоквартирному дому в Шебекине
  • РИА Новости

«Прилетело что-то тяжёлое, пробило полностью дом насквозь. Выбило балконы наружу, стёкла, окна все», — заявил очевидец. 

Он рассказал, что на месте работают пожарные.

Кроме того, волонтёры адресно проверяют оставшихся в городе жителей. 

Также стало известно, что в помощи нуждается местный питомник хаски, в котором находятся 54 собаки. Подыскивается место для их эвакуации.

Ранее сообщалось, что жители Шебекина благодаря подписчикам RT получили вторую партию гуманитарной помощи: постельное бельё, подушки, одеяла, детское питание.

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