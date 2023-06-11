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Жители Шебекина получили партию гумпомощи, закупленной на деньги подписчиков RT

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Жители Шебекина в Белгородской области благодаря подписчикам RT получили вторую партию гуманитарной помощи: постельное бельё, подушки, одеяла, детское питание.
Жители Шебекина получили партию гумпомощи, закупленной на деньги подписчиков RT
  • РИА Новости

Команда военкора RT Валентина Горшенина закупила продукты первой необходимости на 200 тыс. рублей, которые были собраны подписчиками.

«Спасибо вам, ваша помощь будет доставлена, как и прежде, по адресу», — сказал Горшенин, обращаясь к подписчикам.

Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» продолжает помогать шебекинцам. Информация о сборе и потраченных средствах — в канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Шебекинский городской округ и Новую Таволжанку.

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