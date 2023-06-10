Гладков: замглавы администрации президента Кириенко посетил Белгородскую область
- РИА Новости
Об этом Гладков рассказал в Telegram.
По словам Гладкова, он и Кириенко посетили Шебекино и пообщались с местными жителями, которые ещё остаются в городе.
После посещения Шебекина Кириенко приехал в Новую Таволжанку, в которой до сих пор остаются около 170 человек, добавил Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что жительница села Нижнее Берёзово получила ранение при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ.