Гладков: замглавы администрации президента Кириенко посетил Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Шебекинский городской округ и Новую Таволжанку.

Об этом Гладков рассказал в Telegram.

По словам Гладкова, он и Кириенко посетили Шебекино и пообщались с местными жителями, которые ещё остаются в городе.

После посещения Шебекина Кириенко приехал в Новую Таволжанку, в которой до сих пор остаются около 170 человек, добавил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что жительница села Нижнее Берёзово получила ранение при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ.