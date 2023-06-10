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Гладков: замглавы администрации президента Кириенко посетил Белгородскую область

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Шебекинский городской округ и Новую Таволжанку.
Гладков: замглавы администрации президента Кириенко посетил Белгородскую область
  • РИА Новости

Об этом Гладков рассказал в Telegram.

По словам Гладкова, он и Кириенко посетили Шебекино и пообщались с местными жителями, которые ещё остаются в городе.

После посещения Шебекина Кириенко приехал в Новую Таволжанку, в которой до сих пор остаются около 170 человек, добавил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что жительница села Нижнее Берёзово получила ранение при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ.

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