Песков заявил о зависимости границ санитарной зоны от дальнобойности оружия ВСУ

Размеры санитарной зоны на Украине будут зависеть от степени дальнобойности вооружений армии Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, основной целью является обезопасить российских граждан от данных вооружений.

Он добавил, что процесс создания данной зоны, по сути, ведётся «уже полтора года».

13 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.

Президент сказал: «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что за 1 июня в Шебекинском городском округе было зафиксировано более 850 прилётов снарядов.