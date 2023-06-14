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Медведев: санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова

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Санитарная зона на Украине, вероятно, будет проходить по границам Львова, учитывая то, что Запад поставляет Киеву всё более дальнобойные виды оружия, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова
  • РИА Новости

В сообщении под заголовком «Два добрых утренних соображения» высокопоставленный чиновник напомнил, что накануне президент Владимир Путин отметил возможность создания демилитаризованной зоны в целях безопасности приграничных территорий Российской Федерации.

«С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», — написал он в Telegram-канале.

13 июня Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.

Президент сказал: «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что за 1 июня в Шебекинском городском округе было зафиксировано более 850 прилётов снарядов.

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