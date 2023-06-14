Медведев: санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова

Санитарная зона на Украине, вероятно, будет проходить по границам Львова, учитывая то, что Запад поставляет Киеву всё более дальнобойные виды оружия, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В сообщении под заголовком «Два добрых утренних соображения» высокопоставленный чиновник напомнил, что накануне президент Владимир Путин отметил возможность создания демилитаризованной зоны в целях безопасности приграничных территорий Российской Федерации.

«С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», — написал он в Telegram-канале.

13 июня Владимир Путин заявил, что, если прилёты с Украины продолжатся, будет рассмотрен вопрос создания на украинской территории санитарной зоны.

Президент сказал: «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно, — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что за 1 июня в Шебекинском городском округе было зафиксировано более 850 прилётов снарядов.