Путин: лётчики военной авиации России работают безукоризненно в ходе СВО
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе неформальной части встречи с выпускниками военных вузов.
«Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая — очень хорошо», — цитирует его ТАСС.
Путин назвал хорошими средства поражения, а также отметил безукоризненную работу лётчиков.
Также российский президент заявил, что благодаря героизму и мужеству бойцов ВС России, а также их готовности отражать любые действия противника шансов у ВСУ нет.