Путин: лётчики военной авиации России работают безукоризненно в ходе СВО

Российский президент Владимир Путин заявил, что лётчики военной авиации России работают безукоризненно в ходе специальной военной операции.

Об этом он сказал в ходе неформальной части встречи с выпускниками военных вузов.

«Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая — очень хорошо», — цитирует его ТАСС.

Путин назвал хорошими средства поражения, а также отметил безукоризненную работу лётчиков.

Также российский президент заявил, что благодаря героизму и мужеству бойцов ВС России, а также их готовности отражать любые действия противника шансов у ВСУ нет.