Путин: благодаря героизму бойцов ВС России шансов у ВСУ нет
Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря героизму и мужеству бойцов ВС России, а также их готовности отражать любые действия противника шансов у ВСУ нет.
- globallookpress.com
- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в эфире «России 24».
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Вооружённые силы России сделают всё, чтобы обеспечить суверенитет страны.
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