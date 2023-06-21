Путин: благодаря героизму бойцов ВС России шансов у ВСУ нет

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря героизму и мужеству бойцов ВС России, а также их готовности отражать любые действия противника шансов у ВСУ нет.

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в эфире «России 24».

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Вооружённые силы России сделают всё, чтобы обеспечить суверенитет страны.