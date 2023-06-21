Путин: ВС России уничтожили 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления ВСУ

Российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России уничтожили 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления ВСУ.

«Наши мужики намолотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — сказал президент в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что это данные по состоянию на ночь 21 июня.

По его словам, потери личного состава ВСУ являются очень значительными.

Также Путин, комментируя контрнаступление украинской армии, заявил, что наблюдается затишье, поскольку противник несёт потери.