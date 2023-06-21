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Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее ожидаемого

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Президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью британской BBC, что контрнаступление украинской армии идёт «медленнее», чем ему «хотелось бы».
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее ожидаемого
  • AP
  • © Libkos

Также он утверждает, что контрнаступление — это не голливудский фильм, поэтому не нужно от ВСУ ждать быстрых результатов.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

20 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

Президент России Владимир Путин 9 июня отмечал, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.

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