Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее ожидаемого

Президент Украины Владимир Зеленский признал в интервью британской BBC, что контрнаступление украинской армии идёт «медленнее», чем ему «хотелось бы».

Также он утверждает, что контрнаступление — это не голливудский фильм, поэтому не нужно от ВСУ ждать быстрых результатов.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

20 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

Президент России Владимир Путин 9 июня отмечал, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.