Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее ожидаемого
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Также он утверждает, что контрнаступление — это не голливудский фильм, поэтому не нужно от ВСУ ждать быстрых результатов.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.
20 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.
Президент России Владимир Путин 9 июня отмечал, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.