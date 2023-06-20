Генсек НАТО: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России
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По его словам, украинские военные сталкиваются с российским сопротивлением и испытывают трудности из-за сильного дождя.
«Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.
По его словам, ВСУ пытаются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.