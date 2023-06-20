Генсек НАТО: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

По его словам, украинские военные сталкиваются с российским сопротивлением и испытывают трудности из-за сильного дождя.

«Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

По его словам, ВСУ пытаются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.