Военная хроника рассказала о «линии Суровикина» в зоне спецоперации

Военная хроника рассказала об особенности работы в зоне спецоперации «линии Суровикина» — оборонительной системы, первый контур которой состоит из десятков укреплённых огневых рубежей, включая обширные минные поля и инженерные заграждения.

Отмечается, что данная линия возводилась практически восемь месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров.

«Она опирается на развитую транспортно-логистическую сеть с хабами и тыловыми базами. При этом короткие логистические маршруты позволяют ВС России оперативно перебрасывать резервы с одного участка на другой без ущерба для боеготовности на фронте. Проще говоря, где бы ни потребовалось усилить огневые возможности, организовать это можно не снимая войска с другого участка фронта», — пишет Военная хроника.

В материале говорится, что сеть оборонительных рубежей «подпирает» мощная группировка ствольной и реактивной артиллерии и ВКС, а также вертолётов армейской авиации Ка-52 и штурмовой авиации с авиабомбами ФАБ-250/500, которые оснащены модулями планирования и коррекции.

«В случае прорыва группы с техникой ВСУ на одном из огневых рубежей авиация способна поддерживать наземные войска и действовать «каруселью»: пока по наземным целям отрабатывают вертолёты, в точку применения оружия выходят штурмовики и бомбардировщики, после попадания по цели вертолёты снова вступают в бой, а затем ситуация повторяется», — отмечается в сообщении.

В разборе Военной хроники отмечается, что, судя по динамике наступления, командование украинской армии «наверняка делало ставку на быстрый прорыв и перевод сражения в манёвренное», однако ударам ВСУ противопоставлялась комбинация из тактики так называемой эластичной обороны и артиллерийской группировки, усиленных средствами наблюдения и корректировки огня.

«За более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне — то есть на территориях, заранее определённых не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налётам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара», — пишет Военная хроника.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

По его словам, ВСУ пытаются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.

В январе сообщалось, что командующим объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Заместителями Герасимова назначены генерал армии Сергей Суровикин, главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.