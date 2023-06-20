«Несмотря на весь абсурд»: в Белом доме сочли Россию ответственной за разрушение Каховской ГЭС

На России лежит основная ответственность за любые разрушения на Украине в ходе конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом она ответила на заданный ей вопрос, считают ли в Вашингтоне РФ виновной за разрушение Каховской ГЭС. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что расследование произошедшего продолжается. Ранее западные СМИ в своих публикациях возложили на Москву ответственность за катастрофу, опираясь на заявления киевских политиков и свои источники. Эксперты отмечают, что официальный Вашингтон пытается обелить киевский режим и прощупывает почву на предмет возможности предъявить Москве прямые обвинения в подрыве ГЭС.

Россия ответственна за все разрушения, которые происходят во время конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом она ответила на вопрос одного из журналистов, считают ли в Вашингтоне Москву «наиболее вероятным виновником» в подрыве плотины Каховской ГЭС.

«Я уже говорила об этом ранее и повторюсь сейчас: смотрите, дамбу контролировала российская сторона. У них изначально не было никакого права там находиться. Они несут основную ответственность за разрушения, вызванные этой войной», — сказала Жан-Пьер на брифинге.

При этом она подчеркнула, что Соединённые Штаты всё ещё проводят оценку произошедшего.

Пробный камень

Эксперты отмечают, что в Белом доме «пробуют почву», пытаясь приписать России ответственность за катастрофу на Каховской ГЭС. До этого в администрации Джо Байдена избегали выступать с какими-либо конкретными обвинениями. Так, 6 июня координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заметил, что в Вашингтоне видели сообщения о якобы причастности России к инциденту, следят за последствиями разрушения дамбы, но окончательных выводов о причинах катастрофы пока не делают.

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«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы дать оценку этим сообщениям. И мы сотрудничаем с украинской стороной, чтобы собрать больше информации. Но на данном этапе мы не можем точно сказать, что случилось. Безусловно, мы поделимся более подробной информацией, когда сможем», — сказал Кирби.

Столь же осторожное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Антонио Таяни 12 июня. По его словам, Вашингтон не располагает какой-либо дополнительной информацией о том, что именно привело к обрушению дамбы. Вместе с тем он отметил, что ГЭС контролировала Россия.

При этом американские СМИ не отказали себе в возможности назначить ответственной за катастрофу именно Москву. В ряде изданий вышли материалы, в которых приводятся рассуждения экспертов, комментарии украинских политиков и всевозможных источников, на основе которых делается вывод о «виновности» РФ.

В частности, телеканал NBC News 6 июня сообщил, что, по данным их источников в американских властных кругах, «США располагают разведданными, которые скорее указывают на Россию как на виновника произошедшего». Собеседники телеканала также отметили, что администрация Байдена работает над тем, чтобы рассекретить часть имеющихся сведений, якобы доказывающих причастность РФ к взрыву плотины.

Газета New York Post 9 июня выпустила материал, в котором сообщалось о перехвате украинцами телефонного разговора якобы между двумя российскими солдатами, обсуждающими катастрофу. На записи один из них утверждает, что подрыв дамбы стал следствием действий российских диверсантов. При этом в издании признали, что не смогли самостоятельно верифицировать запись, а Москва комментировать её не стала.

В свою очередь, газета The New York Times 16 июня выступила с публикацией, в которой собрала якобы все факты, которые указывают на причастность России к разрушению плотины. В NYT изучили чертежи Каховской ГЭС, опросили экспертов и очевидцев, а также обратились к своим источникам в Пентагоне. Всё это якобы позволило им сделать однозначные выводы, подчёркивают в издании.

«Доказательства явно указывают на то, что дамба была разрушена взрывом, произведённым той стороной, которая её контролирует, то есть Россией», — утверждают в газете.

Вместе с тем там отмечают, что за последние месяцы «дамба заметно пострадала в результате боёв», так как «украинские удары уже повредили одну часть проходящей по дамбе дороги, а позднее отступающие российские войска подорвали ещё одну».

«Это привело к предположениям, что дамба могла попросту обрушиться в результате накопленного ущерба, за что уцепилась Россия, чтобы снять с себя ответственность», — заявили авторы статьи.

Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС

AP

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Примечательно, что ранее лишь в одном крупном американском СМИ вспомнили, как украинская сторона «пробовала силы» в разрушении ГЭС. Газета The Washington Post 6 июня отметила, что генерал-майор украинских войск Андрей Ковальчук в конце прошлого года сообщил изданию о планах Киева повредить Каховскую ГЭС, чтобы повысить уровень воды в Днепре. Для этого ВСУ даже нанесли пробные удары из РСЗО HIMARS и пробили один из шлюзов плотины.

В России публикации в американских СМИ на тему ответственности Москвы за произошедшее назвали кампанией по дезинформации. В частности, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это инсинуациями.

«Такой подход не выдерживает никакой критики. Налицо очередная отчаянная попытка обелить киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию», — отмечал дипломат 8 июня.

Теракт на ГЭС

Напомним: в ночь на 6 июня произошёл прорыв плотины Каховской гидроэлектростанции, начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказались тысячи домов. В связи с произошедшим в Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации и организовали эвакуацию людей из пострадавших населённых пунктов. К 18 июня активная фаза наводнения завершилась, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. В зоне наводнения наряду с местными органами власти активно работали силы МЧС, военные и специалисты Минздрава и ФМБА. По последним данным, в результате инцидента погибли 38 человек, пострадали — 115.

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Помимо этого, Генеральная прокуратура России поручила прокурорам региона взять на контроль защиту прав жителей Херсонской области.

В МИД России ответственность за подрыв дамбы возложили на Киев. Как заявила 15 июня в интервью RT официальный представитель ведомства Мария Захарова, киевский режим совершает теракты при спонсорстве Запада.

«Киевский режим совершает теракты, это уже очевидно, никто не может это скрыть», — сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заметил, что украинская сторона давно стремилась разрушить плотину.

«Кто виновен — понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счёту мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно «Хаймарсами» били многократно по Каховской ГЭС — вот в чём всё дело», — заявил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что РФ не была заинтересована в катастрофе.

Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами в Кремле

РИА Новости

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В духе Белого дома

По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктории Федосовой, тезис представителя Белого дома об ответственности России за все разрушения на Украине соответствует духу современной американской политики.

«Заявление Карин Жан-Пьер является примером того, как ответить на вопрос, не отвечая на него, как назвать виновной Россию, но так, чтобы не сделать это в открытую. Перед нами классическая формула по назначению РФ ответственной. Сначала западные СМИ открыто говорят, что Россия виновата, а теперь официалы допускают «виновность» РФ, пользуясь тем, что соответствующая картина была уже выстроена медиа», — пояснила эксперт в беседе с RT.

Она также отметила, что в США выбрали тактику затягивания расследования произошедшего, так как хотят обелить своих подопечных в Киеве.

«Ведь они вырастили их, держат на коротком поводке, считают колониальной территорией для применения западного капитала. Если же выяснится, что именно киевский режим подорвал плотину Каховской ГЭС, то всему миру будет очевидно, что вассалы США полностью потеряли связь с реальностью, и это может запятнать Соединённые Штаты. Поэтому там заинтересованы в перекладывании ответственности на Россию», — отметила аналитик.

Допущения Белого дома о виновности РФ в катастрофе на ГЭС не выдерживают критики, подчеркнул зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Ведь именно американцы создали ту ситуацию на Украине, которую мы наблюдаем сейчас. Именно они подталкивали Киев к невыполнению Минских соглашений, проектировали вступление Украины в НАТО, вооружили украинскую армию и фактически поощряли уничтожение Донбасса. Поэтому полная ответственность за всё, что происходит на Украине, лежит даже не на киевском режиме, а исключительно на США. И это понимают абсолютно все», — сказал в разговоре с RT Матвейчев.

Он также выразил уверенность, что теракт на ГЭС украинские власти совершили с разрешения США.

«Каховская ГЭС не является военным объектом, и пострадавшие в результате наводнения — это исключительно мирное пророссийское население. Очевидно, что это было не в интересах России. Более того, Москва многократно предупреждала, что бомбёжки Каховской ГЭС, которые осуществляет украинская армия, приведут к соответствующим последствиям. Поэтому сейчас американцы делают всё, чтобы, несмотря на весь абсурд, свалить это всё на Россию», — заметил эксперт.

Украинские военные

AP

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В свою очередь, политолог Андрей Манойло выразил мнение, что Вашингтон прощупывает почву на предмет возможности безапелляционно заявить о виновности России в инциденте. Ведь пока никаких доказательств этого представлено не было, напомнил он.

«Более того, там приберегают отходные пути в случае, если виновным всё же окажется Киев. Хотя по большому счёту его ценность для Запада не очень велика. Если всё подтвердится, то США могут пожурить украинские власти, а затем снова отмыть и поддержать», — заметил эксперт в комментарии RT.

Он также предположил, что какого-либо серьёзного расследования произошедшего Западом не будет.

«Всё спустят на тормозах, потому что эта тема уже мало кому интересна. На Западе считаные единицы людей разбираются в том, что затопило, как действуют гидроэлектростанции, упал уровень воды или поднялся, есть опасность или опасности нет. При отсутствии должной информационной поддержки интерес к Каховской ГЭС быстро затухнет и останутся только дежурные заявления со стороны Вашингтона и Киева», — резюмировал аналитик.