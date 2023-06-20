Число погибших в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС возросло до 38
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.
Уточняется, что в результате происшествия пострадали 115 человек.
«Они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами», — сказал собеседник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS. Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.