Путин заявил, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что лучше бы украинские войска пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.

«Скажу странную вещь: к сожалению, это (разрушение Каховской ГЭС. — RT) сорвало их контрнаступление. К сожалению, потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать», — сказал он в ходе встречи с военными корреспондентами.

Путин ранее поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

От последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 17 человек.