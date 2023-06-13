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Путин заявил, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС

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Президент России Владимир Путин заявил, что лучше бы украинские войска пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.
Путин заявил, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС
  • РИА Новости

«Скажу странную вещь: к сожалению, это (разрушение Каховской ГЭС. — RT) сорвало их контрнаступление. К сожалению, потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать», — сказал он в ходе встречи с военными корреспондентами.

Путин ранее поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

От последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 17 человек.

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