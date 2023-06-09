Путин поручил образовать комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС
- РИА Новости
Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.
Министерство здравоохранения Херсонской области сообщило, что случаи заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не выявлены в регионе после ЧП на Каховской ГЭС.
Число жертв последствий диверсии достигло восьми.
Президент назвал разрушение дамбы варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.
По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.