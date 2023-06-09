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Путин поручил образовать комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС

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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.
Путин поручил образовать комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

Министерство здравоохранения Херсонской области сообщило, что случаи заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не выявлены в регионе после ЧП на Каховской ГЭС.

Число жертв последствий диверсии достигло восьми.

Президент назвал разрушение дамбы варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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