Путин поручил образовать комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

Министерство здравоохранения Херсонской области сообщило, что случаи заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не выявлены в регионе после ЧП на Каховской ГЭС.

Число жертв последствий диверсии достигло восьми.

Президент назвал разрушение дамбы варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

По его словам, варварская акция Киева привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.