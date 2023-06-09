После ЧП на ГЭС в Херсонской области не выявлено заражений опасными инфекциями

Случаи заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не выявлены в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путём, низкий, случаев заболевания особо опасными и природно-очаговыми инфекциями в настоящее время не зарегистрировано», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды.

Также после разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м.