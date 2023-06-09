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После ЧП на ГЭС в Херсонской области не выявлено заражений опасными инфекциями

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Случаи заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не выявлены в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС, сообщает региональное Министерство здравоохранения.
После ЧП на ГЭС в Херсонской области не выявлено заражений опасными инфекциями
  • РИА Новости

«На сегодняшний день уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путём, низкий, случаев заболевания особо опасными и природно-очаговыми инфекциями в настоящее время не зарегистрировано», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды.

Также после разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м.

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