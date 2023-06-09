Рогов сообщил о резком снижении уровня воды в Днепре в районе Запорожской АЭС
- РИА Новости
Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Из-за разрушения Каховской ГЭС в Днепре в районе Запорожской АЭС произошло резкое снижение уровня воды», — цитирует его РИА Новости.
Рогов сообщил, что ширина Каховского водохранилища стремительно уменьшается.
При этом, по его словам, рисков для работы Запорожской АЭС нет.
8 июня в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что уровень воды в резервуаре для охлаждения на Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился, угроз безопасности нет.